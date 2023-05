Mejía: no he utilizado su nombre ni su imagen

El candidato a gobernador de PT por Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió que no utilice su nombre en su campaña electoral.

Mediante un video, el exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que no ha mencionado al presidente en su campaña y que siempre le tendrá respeto y gratitud.

“Yo quiero reiterar mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la República […] solamente quiero aclarar que, en mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes, no he utilizado el nombre de él, ni la imagen de él. Seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecemos juntos, que andan circulando, pero en la campaña electoral no he utilizado en su nombre”, mencionó.

Mejía Berdeja lanzó estas declaraciones luego de que el presidente mencionara en su conferencia matutina que no tiene relación con él y le pidió que no utilizara su nombre porque es un acto de deshonestidad y “no se puede llegar así, dejando trozos de dignidad y mintiendo”.

AMLO niega relación con Ricardo Mejía

“Solo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós, y no quiero, creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar, no quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él, así de claro. Se me hace un acto de deshonestidad que él esté utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo yo relación.

“Decir: ‘No gano la encuesta, me voy con otro partido, pero sí soy el candidato de Andrés Manuel’, no, eso es un acto de deshonestidad y es engañar a la gente”, expresó el presidente.

Tras perder encuestas, Ricardo Mejía se cambia a PT

Luego de que Armando Guadiana le ganara a Ricardo Mejía en las encuestas para elegir al candidato a gobernador de Coahuila por Morena, el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que contendería por la gubernatura en la bancada del Partido del Trabajo (PT).

Por lo anterior, la mañana de ayer en la conferencia en Palacio Nacional, López Obrador reprochó que cuando Mejía Berdeja renunció a su cargo, se fue “sin decir adiós”.