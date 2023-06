Oposición presenta acciones de inconstitucionalidad

La SCJN tendrá que analizar las acciones: Marcos Mendoza . Cortesía

Diputados federales del PRI, PAN y PRD presentaron seis acciones de inconstitucionalidad ante la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra igual número de reformas que fueron publicadas el 3 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El legislador, Marco Antonio Mendoza, especificó que este paquete va en contra de las reformas a las Leyes Orgánica de la Administración Pública, General de Bienes Nacionales, de Derechos y de Turismo, de Aeropuertos y Aviación Civil, reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la de la Administración Pública, por presentar violaciones y vicios en el proceso legislativo.

“Lo que Morena hizo fue una serie de dispensas de trámites, no hizo que los asuntos entraran a la discusión y votación, consecuentemente no hubo conocimiento previo de parte de las y los legisladores en la Cámara de Diputados, por lo que no se contó con una deliberación democrática, ni en comisiones, ni en el Pleno”, aseveró el priista.

Agregó que en estos procesos, no hubo análisis, turno a comisiones, un dictamen, ni reservas, por lo que con la dispensa de trámites se violó de manera flagrante el proceso legislativo.