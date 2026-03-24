México, 8.º lugar mundial en obesidad infantil

El último reporte del Atlas Mundial de la Obesidad 2026 revela que México ocupa el octavo lugar entre los 10 países con mayor número de niños de entre 5 a 19 años con índice de masa corporal (IMC) elevado u obesidad en 2025.

El país se ubica por debajo de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Egipto, y por arriba de Nigeria y Congo. Estos diez países concentran más de 200 millones de niños y jóvenes en edad escolar con un IMC elevado, es decir, sobrepeso u obesidad.

Según el documento titulado “World Obesity Atlas 2026 Childhood Obesity 2nd edition” (Atlas Mundial de la Obesidad 2026 Obesidad Infantil, 2.ª edición), se calcula que los primeros tres países del ranking: China, India y Estados Unidos, agrupan a más de 10 millones de niños y jóvenes con obesidad.

En el caso de México, se estima que hay un total de 3 millones 966 mil niños de 5 a 9 años con sobrepeso u obesidad reportados en 2025; además, un total de 9 millones 161 mil niños de entre 10 a 19 años con sobrepeso u obesidad en el mismo año. En total, suman más de 13 millones de menores de edad con sobrepeso y obesidad.

De acuerdo con el estudio, se calcula que un gran número de estos se concentran en los países más poblados y estima que para el 2040 las cifras sigan aumentando.

Entre las principales enfermedades a consecuencia son hipertensión, hiperglucemia, triglicéridos elevados y niños con enfermedad hepática estatóica asociada a disfunción metabólica atribuida al IMC.