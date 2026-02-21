México analizará impacto de nuevo arancel global

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, indicó que el país analizará impacto de nuevo arancel global de 10 % que anunció este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras el revés a su política arancelaria por parte de la Corte Suprema estadounidense.

Este viernes, Trump anunció un nuevo arancel global del 10 %, luego de que la Corte Suprema de su país anuló sus aranceles globales.

Para Marcelo Ebrard el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos de declarar inconstitucionales los aranceles por fentanilo y migración deberá analizarse, aunque las exportaciones mexicanas aún son gravadas con otro tipo de arancel.

Prudencia

El funcionario dijo que “lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque acaba de haber una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría”.

Comentó que “en el caso de México, solo algunas de las medidas arancelarias tienen que ver con esa disposición legal; hay otras que no”.

Lo anterior porque sobre las exportaciones mexicanas de acero, automotriz, aluminio, muebles, electrodomésticos, entre otros productos, pesan aranceles de 25 % por el tema de seguridad nacional, bajo la sección 232.

Dijo que no se sabe cómo aplicarán los aranceles de 10 % que anunció la Casa Blanca tras conocerse el fallo de la Corte, por lo que comentó: “Tenemos que ver cómo va a ser eso”.

Explicó que el 85 % de las exportaciones mexicanas no pagaban aranceles del 25 % bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés) —también conocidos como aranceles por fentanilo y migración— porque entraban sin pagar aranceles al cumplir con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sobre el hecho de que los automóviles, acero, aluminio, entre otros productos, tienen aranceles de 25 % por temas de seguridad nacional, dijo que “los aranceles recíprocos son los que hoy están en tela de juicio. Se deben a esa disposición, pero lo sabremos muy pronto, en tres o cuatro días”.