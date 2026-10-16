México aportó un 60 % en reducción de la pobreza en AL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en México hay crecimiento económico con distribución de la riqueza, lo que se demuestra en que, de acuerdo con datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2024 el país aportó el 60 por ciento de la disminución de la pobreza en la región.

“México contribuyó con el 60 por ciento de la reducción de la población en situación de pobreza en toda la región. Es decir, hay crecimiento, pero, muy importante, hay distribución de la riqueza. El crecimiento sin distribución de la riqueza no necesariamente beneficia a la población. El aumento salarial y los programas de Bienestar permiten que haya una mayor distribución, reducción de la pobreza y un momento de México en donde estamos, pues, incluso en mucho mejores condiciones que muchos países de esta organización a la que pertenece México desde los años noventa, donde están prácticamente todos los países desarrollados”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Destacó que esto es posible gracias al modelo del Humanismo Mexicano y a la Economía Moral que busca la prosperidad compartida para todos los mexicanos.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que durante el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) resaltó que México se ubicó como el séptimo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año y por encima del promedio del organismo, lo que atribuyó a acciones como el acuerdo con gasolineros para mantener el precio de los combustibles, la construcción de vivienda y de infraestructura.

Destaca récord en turismo

Así también, destacó que México registra récords históricos en turismo con la llegada de 67.7 millones de viajeros internacionales entre enero y agosto de 2026, 6.3 por ciento más respecto a 2025; de 32.7 millones de turistas internacionales, 3.9 por ciento más respecto a 2025; y la derrama económica alcanzó los 24 mil 152 millones de dólares (mdd), lo que representa un 0.9 por ciento más respecto a 2025.

“Es muy buena, la verdad, 67.7 millones de viajeros internacionales, 67.7, 6.3 por ciento más. Turistas internacionales, 32.7 millones, 3.9 por ciento más. Y 24 mil 152 millones de dólares de enero a agosto de derrama económica por el turismo. Récord en turismo”, puntualizó.

Recordada como una buena presidenta

Por otra parte, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que le gustaría ser recordada como una mandataria que atendió al pueblo y dedicó su vida al bienestar de los mexicanos, bajo el modelo económico de la prosperidad compartida.

La titular del Ejecutivo federal destacó el humanismo mexicano, que definió como un modelo propio, basado en la historia del país y distinto a los aplicados en otras naciones.

“¿Cómo quiero que me recuerden mis nietos y los nietos de los nietos de todos los mexicanos? Como una buena presidenta. Una presidenta que atiende y quiere al pueblo y que hizo todo lo que estaba en sus manos, su conciencia, su vida por el bienestar del pueblo”, expresó.

En otro tema, la presidenta indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debe atender la orden de un juez y entregar los archivos relacionados con las violaciones a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, derivado de un amparo promovido por una víctima indirecta del periodo conocido como Guerra Sucia.