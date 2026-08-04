México apoya con brigadistas a Canadá

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que este lunes se movilizó un segundo contingente de personal especializado en manejo de incendios forestales rumbo a Canadá, para apoyar ante esta contingencia que ha afectado cientos de hectáreas en ese país.

Este grupo está integrado por 103 personas: 100 combatientes y tres personas técnicas, organizadas en cinco brigadas Tipo 1, dos representantes de Agencia y un representante sénior de Agencia.

El contingente arribará en la provincia de Columbia Británica, donde se incorporará a las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por autoridades canadienses, según detalló Semarnat en un comunicado.

Segundo grupo especializado que sale de México

Este segundo grupo se sumará al contingente que salió la semana pasada, integrado por 104 personas, el cual partió el pasado 28 de julio con destino a Thunder Bay, en la provincia de Ontario.

Semarnat indicó que esta movilización responde a las solicitudes de apoyo internacional formuladas por el gobierno canadiense ante la alta demanda de recursos para atender la actual temporada de incendios forestales, que han dejado al país con disponibilidad limitada de personal especializado.

“Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional en la atención de emergencias ambientales y con el intercambio de capacidades técnicas para el manejo del fuego entre ambas naciones”, apuntó.