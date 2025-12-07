México avanza con la fuerza invencible del pueblo: Claudia

Ante más de 600 mil mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebró los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación y puntualizó que por más campañas sucias y alianzas de grupos del conservadurismo nacional e internacional que buscan intervenciones extranjeras, no podrán vencer al pueblo ni a la jefa del Ejecutivo Federal, ya que el movimiento representa una ruptura con el viejo régimen y una transformación verdadera, económica, social y moral que se guía por el Humanismo Mexicano.

“Hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad, y con la fuerza invencible de su pueblo. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo Humanista como un camino viable de desarrollo económico, un modelo viable en el orden político, ético y de convivencia entre todos los sectores sociales. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo. No estamos solos. Sepan que nunca voy a traicionar y que cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano”.

Modelo funciona y da resultados

Puntualizó que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona y da resultados: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024 y México es el segundo país menos desigual del continente gracias a los Programas para el Bienestar; el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026, un incremento del 154 por ciento; la inflación está controlada y al cierre de octubre de 2025 fue de 3.57 por ciento; la inversión extranjera directa (IED) llegó a récord histórico en el tercer trimestre de 2025 con más de 40 mil millones de dólares (mdd); la moneda mexicana cerró el viernes 5 de diciembre en 18.18 pesos por dólar; este 2025 se han creado 551 mil empleos formales; el índice de desempleo es de 2.6 por ciento, de los más bajos de todo el planeta y las reservas del Banco de México llegaron al récord de 250 mil mdd.

Destacó que también el mundo laboral ha cambiado con el respeto al voto libre y secreto en elecciones sindicales, la construcción de Centros de Conciliación para Conflictos Laborales, la reducción de las comisiones de las Afores, creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, eliminación de la subcontratación, seguridad social para trabajadores de plataformas y fue enviado al Congreso el proyecto de reforma para que a partir del 2027 la jornada laboral sea de 40 horas.

Señaló que, en México, los Programas para el Bienestar son constitucionales y se otorgan a 32 de 35 millones de familias; se mejora todos los días en la atención a la salud, se garantiza la distribución de medicamentos y en 2026 inicia la credencialización al Sistema de Salud Universal. En educación, se construyen más preparatorias incrementando 37 mil 500 lugares y universidades gratuitas con 124 mil espacios nuevos, este año.

En vivienda ya arrancó la construcción de 300 mil casas de la meta de 1.2 millones y 5 millones de derechohabientes del Infonavit y Fovissste están recibiendo disminución de deudas impagables.