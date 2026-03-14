México, Colombia y Brasil piden cese al fuego

México, Colombia y Brasil pidieron un cese al fuego inmediato en Medio Oriente, conflicto que suma ya dos semanas de ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado conjunto, reiteraron “la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”.

Los tres países latinoamericanos añadieron que se deben abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación, ante el conflicto actual en Medio Oriente.

“Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que por iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro y junto al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, las tres naciones hicieron un llamado a la paz, cese al fuego y que se utilicen vías diplomáticas para resolver el conflicto armado en Medio Próximo.

Durante la conferencia matutina del viernes en Manzanillo, Colima, la mandataria mexicana señaló que por las características de la zona, la guerra está afectando a todo el mundo.

En este sentido, las naciones consideran indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación.