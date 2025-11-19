México, con acceso preferencial ante aranceles de EU

A pesar de que congresistas estadounidenses empujan una iniciativa para que se revoquen los aranceles impuestos a Brasil y a Canadá, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la probabilidad de que éstos se eliminen es “muy baja”.

Fue la última semana de octubre cuando el senado estadounidense aprobó por mayoría simple dos resoluciones para la revocación de aranceles a esos dos países, y este martes, envió una carta a la Casa de los Representantes para pedir que sigan el procedimiento de tramitación urgente establecido en la Ley Nacional de Emergencias y sometan a votación esas resoluciones.

Medidas

Ebrard Casaubón respondió que “aunque el Senado aprobó ambas medidas, no está garantizado que los aranceles sean automáticamente eliminados, porque las medidas necesitan pasar por la Cámara de Representantes la cual aprobó modificaciones para que las discusiones sobre aranceles se aborden hasta enero 2026”.

Añadió que “en el caso de que llegarán a ser aprobadas por el Congreso, escenario complejo ante la presión política de las negociaciones internacionales, se espera que las resoluciones enfrenten un veto presidencial”.

El funcionario explicó que México negocia directamente con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) por lo que su eliminación no depende del Congreso.

Ebrard compara a México con otros países

Sin embargo, en respuesta a si ha fallado la política de acercamiento con el Congreso de Estados Unidos, el secretario de Economía de México respondió que “no significa que nosotros no estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con USTR y del Departamento de Comercio con el propósito de que tengamos los aranceles menores respecto a otros países que han negociado con Estados Unidos. Entonces, no hay falla de México”.