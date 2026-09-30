México construirá 12 mil nuevas camas de hospital: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se están revirtiendo los daños que dejaron 36 años del periodo neoliberal, ya que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se tendrán 12 mil camas nuevas de hospital: 4.8 mil que se construyeron de 2019 a 2024 y 7.4 mil camas que se proyectan de 2024 a 2030, a través de una inversión histórica de más de 180 mil millones de pesos (mdp), lo que representa el doble de las seis mil camas que se hicieron en el periodo neoliberal.

“Fue un abandono muy grande que causó una presión tremenda en las instituciones de salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Revirtiendo; súmenle además que en los seis años del presidente López Obrador, dos años fueron de atención a la pandemia de Covid-19. Entonces, aun con todo lo que se hizo de incluir a los privados para que desarrollaran cirugías, de todas maneras hubo un cierto periodo donde se atendió más a una sola enfermedad y hubo rezago en otras enfermedades, por necesidad; así pasó en todos los países del mundo. Ahora lo que estamos haciendo es revirtiendo 36 años y avanzando”, puntualizó en su conferencia matutina.

La jefa del Ejecutivo Federal además destacó que con Salud Casa por Casa se han otorgado 24.8 millones de consultas, en las que se han realizado 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, y se han referido a cerca de 819 mil personas al IMSS, Issste, IMSS Bienestar y Pemex.

Despenalización del aborto le corresponde a estados

En otro tema, la mandataria federal sostuvo que corresponde a las entidades de la República donde aún se penaliza el aborto determinar su despenalización con base en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en 2023.

Sheinbaum Pardo expresó que “es decisión de las entidades de la República, obviamente yo tengo mi opinión respecto a ello, pero en este caso y así lo determinó la Corte, porque la Corte hace años determinó constitucional la despenalización del aborto.

“En esta perspectiva depende de los estados de la República su legislación en este sentido, y ya la mayoría han legislado en el sentido que la Corte determinó”, dijo.

“Nada está descartado” en indagación de caso Ayotzinapa

Cuestionada sobre si las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa alcanzan a Peña Nieto y a otros integrantes de su administración, la presidenta señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar el alcance de las indagatorias.

“Nada está descartado. Se siguen las investigaciones, pero como siempre decimos, tiene que haber pruebas”, afirmó.

Sheinbaum recordó que el exprocurador Jesús Murillo Karam, fue detenido debido a su participación en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Explicó que otros funcionarios también han sido detenidos por su participación en la investigación que, sostuvo, generó de manera artificial un resultado sobre lo ocurrido con los estudiantes, y no necesariamente por su participación directa en los hechos.

Sobre el caso de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra en Israel, Sheinbaum informó que la FGR mantiene las gestiones para lograr su extradición a México.

Ley de Propiedad Intelectual busca evitar “piratería”

Así también, Claudia Sheinbaum rechazó que la nueva Ley de Protección a la Propiedad Intelectual prohíba la difusión de “memes” y aseguró que su objetivo primordial es proteger la propiedad intelectual y evitar la “piratería”.

Expresó que “no sé por qué, ni tengo ni idea de por qué le llamaron ‘Ley Antimeme’ o cómo prohibición de ‘memes’, no sé de dónde sacaron eso.

“Es una absoluta mentira. Es más, no hay ningún artículo que tenga que ver con eso, o sea es un invento”, reviró.

México previene nuevos aranceles en negociación de T-MEC

En otro tema, la titular del Ejecutivo federal informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará este martes a Estados Unidos para continuar con las negociaciones comerciales con autoridades de ese país, en el marco de la revisión del T-MEC.

Sheinbaum señaló que México avanza en las conversaciones, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo; reiteró que uno de los objetivos es incluir los aranceles al acero y los vehículos, además de evitar la imposición de nuevos gravámenes.