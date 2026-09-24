México construirá dos mil 400 km de vías ferroviarias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en los seis años de su gobierno se construirán dos mil 400 kilómetros (km) de trenes de pasajeros a través de una inversión de 750 mil millones de pesos (mmdp) con lo que se conectarán ciudades, se generan a la fecha 60 mil empleos directos y se impulsa el desarrollo económico; además, informó que se estima que en 2027 se dé banderazo de inicio de operaciones al AIFA-Pachuca y al Ciudad de México-Querétaro.

“Dos mil 400 kilómetros, es una inversión total de cerca de 750 mil millones de pesos lo que estamos invirtiendo en trenes en el sexenio. Y como lo mencionó Andrés (Lajous Loaeza, titular de la ATTRAPI) tienen muchas virtudes los trenes. Uno, conecta regiones, conecta ciudades, no solamente es el tramo largo, no solo es Ciudad de México-Nuevo Laredo sino todas las ciudades y los tramos que se van conectando y cómo esa conectividad genera desarrollo económico en cada lugar, esa es una de las grandes virtudes.

“La segunda, se reduce, comparado el tren, con un autobús o con un vehículo, disminuye las emisiones contaminantes. Y la tercera, que también es muy importante es que, cuando se construyen genera una cantidad de empleos muy grande, ahora en este momento hay cerca de 60 mil personas de empleos directos generados con los trenes”, sostuvo la titular del Ejecutivo federal.

Defiende reforma contra doble nacionalidad

En otro tema, la mandataria federal defendió la reforma aprobada por la Cámara de Diputados que plantea que quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan mantener una segunda nacionalidad.

Aclaró que los mexicanos que viven en el extranjero y adquieren otra nacionalidad no perderán sus derechos, pero deberán renunciar a ella si buscan alguno de esos cargos.

“Puede haber triple, cuádruple nacionalidad. El asunto es si quieres ser presidente de México”, señaló.

Sheinbaum cuestionó a los legisladores que votaron en contra de la propuesta y sostuvo que quien encabece el Estado mexicano debe representar únicamente a México.

Pide revisar cifra de desplazados reportada por el Inegi

Así tambien, la titular del Ejecutivo federal, llamó a revisar con mayor detalle los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, particularmente el dato de personas desplazadas por fenómenos meteorológicos y situaciones de violencia o inseguridad.

Sheinbaum dijo que solicitó al Instituto revisar la metodología empleada para obtener la cifra de alrededor de 1.5 millones de personas, debido a que el indicador contempla distintos motivos de movilidad.

“Le pedimos que pudiéramos trabajar con el Inegi para conocer exactamente cuál fue la pregunta”, señaló.

Puso como ejemplo el caso de Guerrero, entidad que aparece con una cifra elevada de desplazamiento, pero donde el levantamiento de información también considera fenómenos meteorológicos y situaciones de violencia o inseguridad.

Recordó que Guerrero fue afectado por los huracanes Otis y John, particularmente en Acapulco, por lo que parte de la movilidad registrada podría estar relacionada con la recuperación económica de la zona y no exclusivamente con hechos de violencia.

Defiende participación del canciller Velasco en la ONU

Al ser cuestionada sobre el tema del canciller Roberto Velasco sobre su participación en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mandataria federal, sin dar una razón, declaró que no era el momento para asistir a la 81 Asamblea General de la Organización de la ONU en Nueva York, y confirmó su asistencia a la APEC en noviembre, en China.

La jefa del Ejecutivo federal defendió la participación del canciller Roberto Velasco en la reunión del Grupo LGBTIQ+ de Naciones Unidas, que busca garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades de todas las personas de la diversidad sexual.