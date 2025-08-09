México da luz verde para extradición a USA de El 500

El Gobierno de México concedió a Estados Unidos la extradición de Jehonany Alexander Valdéz Serrano, alias “El Quinientos”, “El 500” o “El Ingeniero”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa detenido en Culiacán en diciembre de 2024.

Registros judiciales indican que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó su entrega y traslado el 5 de marzo de este año, pero no se ha concretado porque Valdéz Serrano tramitó un amparo.

Requerido en EUA

“El Quinientos”, “El 500” o “El Ingeniero” es requerido por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por cargos de asociación delictuosa y tráfico de drogas, y como parte de una investigación internacional contra el crimen organizado.

En diciembre del año pasado, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a Interpol, en coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron en la capital sinaloense una orden de aprehensión con fines de extradición a Jehonany Alexander Valdéz Serrano, girada por un juez federal.