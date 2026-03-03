México debe aprender del caso Irán: “Alito” Moreno

México debe aprender las lecciones que dejaron los recientes acontecimientos en Irán, afirmó el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, al advertir que hay muchos desde el gobierno de Morena que arremeten y golpean a Estados Unidos, pero callaron durante años cuando el gobierno en Irán masacró a miles de ciudadanos y familias enteras por oponerse al régimen y a la dictadura.

“La defensa de la democracia no admite ambigüedades. La libertad de expresión, la participación política, el respeto a las minorías y el Estado de derecho no son concesiones del poder, sino derechos inherentes e irrenunciables”, recalcó.

Postura

En un desplegado para fijar postura sobre el caso Irán, el dirigente priista señaló que “en México debemos aprender de estas lecciones. Cualquier intento de establecer acuerdos, pactos o entendimientos con cárteles del crimen organizado o con narcoterroristas no solo vulnera el Estado de derecho, sino que compromete el prestigio internacional de nuestro país.

“A quienes siembran violencia y muerte y buscan debilitar la seguridad, la libertad y nuestras instituciones, se les combate”.

En el texto, Alejandro Moreno sostiene que si el PRI estuviera al frente del gobierno de la República, México asumiría con firmeza y responsabilidad su papel en la geopolítica hemisférica de seguridad.