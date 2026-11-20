Los exportadores mexicanos deben de aprovechar que se inicia una “nueva era” comercial con China para lograr llevar más productos nacionales a dicho país asiático.

Desde Shenzen, China, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, dijo que con la reunión de los presidentes de China, Xi Jinping, y de México, Claudia Sheinbaum, arranca una nueva etapa entre ambas naciones.

En un videomensaje que difundió para dar a conocer el resultado de su participación en el Advisory Business APEC Council, que es parte del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), explicó:

En el 2025 México exportó 10 mil 215 millones de dólares en productos a dicho país asiático, lo que representó solamente el 1.54 % del total de las exportaciones mexicanas, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Mientras que, las importaciones de productos chinos en dicho año ascendieron a 133 mil 266 millones de dólares, lo que representó el 20.1 % del total de las importaciones hechas por los mexicanos.

Medina Mora, explicó que hay interés de personas de otros países por invertir en territorio mexicano sobre todo por la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Comentó que también hay connacionales que ya invierten en países asiáticos y en otras parte del mundo y dijo que, al Foro de APEC asistieron representantes de 35 empresas que ya tienen inversiones en la región.

Por ejemplo, Bimbo, una panificadora que tiene 14 plantas y 10 mil empleados; Kidzania, con 12 parques, además de que pronto abrirá otro en Taiwán y Hong Kong; mientras que Gruma vende maíz al continente asiático.