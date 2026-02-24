México debe incrementar esfuerzos contra cárteles

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que México debe “incrementar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas”.

En una publicación en su red Truth Social, Trump se refirió a una entrevista que dio Derek S. Maltz, exdirector de la Administración de Control de Drogas, en Fox News, en la que aseguró que “es un gran día para los estadounidenses”, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Maltz dijo que “el hombre más buscado en el Hemisferio Occidental, hoy está muerto”, y aseguró que es gracias a que Estados Unidos tiene un “liderazgo fuerte” y a que el gobierno de México está “elevando el juego”.

El exfuncionario de la DEA se declaró “muy satisfecho” con los esfuerzos tanto en Estados Unidos como en México, tras considerar que Oseguera era una “amenaza a la seguridad nacional”.

Cuestionado sobre si es seguro viajar a México, Maltz dijo que no. “Es muy peligroso México. Ha sido peligroso desde hace muchos años”. Señaló que “esto es una llamada de atención sobre la tragedia de los cárteles mexicanos”.

Lo que se está viendo en medios sociales es una muestra, dijo, “del poder y control que tienen los cárteles en México. Están incendiando camiones, instalando bloqueos en 20 estados. Están incendiando edificios. Es muy peligroso allí”.