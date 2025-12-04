México defiende ante la OEA el asilo a Betssy Chávez

En el marco del asilo de México a la exprimera ministra de Perú, Betssy Chávez, nuestro país reiteró ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el derecho a esta figura.

Ayer miércoles se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, celebrada a petición de Perú, para abordar el tema del asilo diplomático.

Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA, reiteró el compromiso inquebrantable con el derecho de asilo, en estricto apego al derecho internacional.

Reiteró además que la defensa de la dignidad humana es una responsabilidad compartida por toda la comunidad internacional.

Baños cuestionó si la reunión obedece a “un intento de dirimir un caso concreto”, en relación con el asilo a Betssy Chávez.

“No se puede revisar, reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte de dicho instrumento; como tampoco lo pueden hacer Estados que no son parte de este [...]”, dijo la representante de México ante la OEA.

Insistió en que, intentar modificar o inclusive discutir la posibilidad de modificar la Convención sin siquiera contar con la totalidad de sus Estados parte, resulta contrario al espíritu del propio instrumento y a los principios elementales del derecho de los tratados.

Derecho internacional

Defendió que México actuó en estricto apego al derecho internacional y a su orden constitucional: “El derecho internacional no puede revisarse ni ajustarse cada vez que un Estado no está de acuerdo con su aplicación en un caso específico”.

Enfatizó que las normas internacionales en materia de asilo no son simples formalidades, pues su incumplimiento es una infracción jurídica que podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos.

“No podemos normalizar estos graves quebrantamientos del orden internacional que ha tomado tanto esfuerzo consolidar”, declaró.

Comentó que México permanece abierto al diálogo sobre esta y otras cuestiones con cualquier Estado miembro, “siempre y cuando partamos del respeto irrestricto a los principios y normas internacionales que voluntariamente hemos suscrito, y del apego a las reglas y procedimientos de nuestra Organización; premisas que son fundamentales e irrenunciables”.

Derechos irrenunciables

Recientemente, el canciller Juan Ramón de la Fuente refrendó que se seguirá defendiendo aquellos derechos que México ha considerado irrenunciables como el asilo.

“Debe quedar muy claro que es un derecho que México seguirá defendiendo y que es un derecho que consideramos irrenunciable como parte de nuestra política exterior. Lo dice muy claramente el artículo 11 de nuestra Constitución: toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de conformidad con las convenciones internacionales.

“Por eso estamos listos para defender la Convención de Caracas de 1954, donde sea necesario y con los mejores argumentos jurídicos y diplomáticos que tengamos. Nos asiste la razón y nos asiste, además, el respaldo de muchísimos pueblos del mundo”, comentó.