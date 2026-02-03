México dejará de enviar petróleo a Cuba

El presidente Donald Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, poco después de que el mandatario amenazara con aranceles a los países que abastecen de crudo a la isla caribeña.

“Cuba es una nación fallida y no están recibiendo ningún dinero de Venezuela y no están recibiendo dinero de ningún lado. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarle petróleo”, aseveró Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Repitió que Estados Unidos mantiene negociaciones con el gobierno de La Habana para poner fin al embargo de petróleo, y cree que se está “cerca” de lograr un acuerdo que permita a los cubanos que viven en suelo estadounidense, visitar de nuevo su país.

En los últimos días, Trump ha repetido que su administración está en contacto con autoridades cubanas; la última vez, este mismo fin de semana.

También dijo que habló con su par mexicana, Claudia Sheinbaum. “Fue muy buena. Le dije: ‘no queremos que envíen más petróleo allá’, y no están enviando nada”.

Sheinbaum negó haber hablado del tema con Trump, defendió que se seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba porque es una “decisión soberana”.

Cierra por dos años el Centro Kennedy

Por otra parte, Donald Trump cerrará el Kennedy Center durante dos años a partir del 4 de julio. “La forma más rápida y eficiente de devolver al Trump Kennedy Center su esplendor es suspender las actividades durante dos años”, dijo el presidente que, más que una propuesta, parece un hecho consumado.

“Si se cierra temporalmente por trabajos de construcción, revitalización y reconstrucción completa, se convertirá en la mejor estructura del mundo para las artes escénicas”, añadió, dejando perplejos a los involucrados y causando caos en la programación. “Si no cerramos, la calidad no será la misma y los plazos serán mucho más largos”.