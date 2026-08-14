México, EE. UU. y Canadá firman acuerdo comercial

Asociaciones de franquicias de México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo para impulsar la internacionalización de marcas, fortalecer la cooperación en capacitación, investigación, intercambio de mejores prácticas y de proyectos.

De acuerdo con los gremios de los tres países, en Norteamérica existen más de un millón de puntos de venta, más de seis mil 600 marcas y generan más de nueve millones de empleos directos.

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), la International Franchise Association de Estados Unidos (IFA) y la Canadian Franchise Association (CFA) firmaron el acuerdo que incluye un marco de colaboración permanente entre esos organismos rectores.

En un comunicado, la AMF detalló que Estados Unidos cuenta con más de 830 mil establecimientos franquiciados, 8.8 millones de empleos directos y alrededor de 550 mil millones de dólares de aportación al PIB; Canadá supera las mil 100 marcas franquiciadas y emplea a alrededor de dos millones de personas.

Mientras que México cuenta con alrededor de mil 500 marcas, cerca de 95 mil puntos de venta y aproximadamente un millón de empleos, añadió.

“México, Estados Unidos y Canadá tenemos mercados distintos, pero muchísimo que aprender unos de otros”, dijo la presidenta de la AMF, Betsy Eslava Altamirano.