México enfrenta deuda histórica, advierte Moreira

México enfrenta un endeudamiento histórico y una política fiscal regresiva que castiga a los ciudadanos, frena el ahorro e inhibe la inversión, advirtió el diputado Rubén Moreira Valdez.

Tras señalar que Morena aprobó la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición, cumpliendo con el mandato de no mover una coma, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro planteó que el problema va más allá de la recaudación.

“El país va por un rumbo equivocado. El gobierno está quebrado y su salida es exprimir más al contribuyente: más impuestos, más deuda, y menos inversión pública”, enfatizó Moreira.

Destacó que la Federación mantiene un esquema fiscal injusto con los estados y ejemplificó con Coahuila, donde de cada peso que aporta a la Federación, le regresan apenas 15 centavos, sin que haya programas y obras que compensen esa inequidad; “hoy no hay medicinas, ni carreteras, ni universidades nuevas”, enfatizó.

El especialista en finanzas públicas, Hugo Mena, explicó que el país arrastra una deuda superior a 20 billones de pesos y el Gobierno Federal planea endeudarse otros 1.7 billones solo para cubrir intereses.

Mario Di Costanzo detalló que la Ley de Ingresos 2026 incluye aumentos de impuestos y nuevos derechos, como el cobro adicional por viajar con niños, mayores gravámenes al consumo y una retención al ahorro que casi se duplica, al pasar del 0.5 al 0.9 %.

También criticaron que mientras a los pequeños negocios se les suben retenciones, el Gobierno exenta de impuestos a las empresas ligadas al Mundial de Futbol 2026.

Finalmente, coincidieron en que el Gobierno Federal ha sido ineficiente en el gasto público y ha abandonado a las Pymes, responsables de ocho de cada 10 empleos y aportantes esenciales de impuestos. “El país está endeudado, las finanzas públicas están presionadas y los ciudadanos reciben menos de lo que pagan. Morena está hipotecando el futuro de México”, concluyó Rubén Moreira.