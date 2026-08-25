México entre los 10 países que más crecieron

Durante el segundo trimestre del presente año la economía mexicana fue de las que tuvieron crecimiento por arriba del promedio que se registró en el periodo de 0.5 %, en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Con 1.5 %, México se ubicó en la sexta posición de los países con mayor actividad productiva.

Sin embargo, hubo naciones que duplicaron ese nivel de crecimiento, como Irlanda con 3.9 % e Israel con 3.6 %; con crecimiento por debajo de 2 % están Suiza (1.9), Eslovenia (1.8) y Lituania (1.7 %), así como la economía mexicana.

Los que no registraron crecimiento

Mientras que los países que no registraron crecimiento fueron Australia, Bélgica y Chile, con 0 % cada uno.

En el reporte que dio a conocer la OCDE sobre el comportamiento de la actividad productiva en los países que la integran, explicó que en el Producto Interno Bruto se observó un incremento ligero del aumento del indicador al subir de 0.4 a 0.5 % en el segundo trimestre del 2026 con respecto al periodo previo, de acuerdo con cifras preliminares.

Dijo que los países registran un comportamiento mixto en que cuentan con información disponible.

Los crecimientos de las naciones del G-7 tuvieron el siguiente comportamiento: Alemania bajó del 0.4 al 0.2 %; Italia, de 0.3 subió al 0.2 %; Japón se desaceleró de 0.5 a 0.3 %; el Reino Unido, de 0.6 al 0.4 %; y Estados Unidos, del 0.5 al 0.4 %.

“En Japón, la desaceleración se reflejó principalmente en el estancamiento del consumo privado, la reducción de existencias y una disminución de la inversión”.

Mientras que el crecimiento más lento de Estados Unidos tuvo que ver, principalmente, con el débil crecimiento de las exportaciones, la reducción de existencias y una disminución del consumo gubernamental.

En contraste, México y Canadá crecieron; solamente este segundo país se aceleró de cero en el primer trimestre a 0.8 % en el segundo trimestre.