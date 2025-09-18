México entregó a Quintero “por órdenes de Trump”

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó este miércoles que México entregó al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero “por instrucciones” del presidente Donald Trump.

En su cuenta de X, Bondi dijo que “a principios de este mes, tuve el honor de presentar a la familia del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, fallecido en acto de servicio», a Trump.

El mensaje va acompañado de fotos de Enrique Jr., hijo de “Kiki”, con Trump. Enrique Jr. es actualmente juez de California.

En el post, Bondi asegura que “en febrero, siguiendo las instrucciones del presidente Trump, recibimos de México la custodia del asesino de Kiki».

También dice que Enrique Jr. continúa “con el orgulloso legado de su padre en el ámbito de la aplicación de la ley”.

Camarena murió a manos de Caro Quintero, entonces líder del Cártel de Guadalajara, el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara.

El pasado 27 de febrero, el gobierno mexicano entregó al capo mexicano junto con otros 28 narcotraficantes, incluyendo los antiguos líderes del cartel de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, “Tony” Montana, del Cartel Jalisco Nueva Generación, y “Chango” Méndez, de La Familia Michoacana.