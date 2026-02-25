México es dignidad, valentía y grandeza: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera desde Campo Marte, donde recordó a niñas, niños y jóvenes que México es dignidad, valentía y grandeza. Además, afirmó que la bandera representa a todas y todos los mexicanos, aun siendo diversos en lo cultural, en lo político y en lo social, ya que representa la grandeza de la patria.

“Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias y de mujeres y hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje. Cada vez que entonen el Himno Nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza”.

“Alcemos la mirada al futuro, con nuestra bandera al frente como faro y como promesa porque no somos un pueblo que olvida, somos un pueblo que recuerda y que siempre avanza hacia el porvenir; somos historia que inspira, somos fuerza que une, somos siempre esperanza que florece; somos mexicanas y mexicanos orgullosos de nuestra patria, orgullosas y orgullosos de nuestra bandera, orgullosas y orgullosos de llevar en el alma el nombre eterno de nuestra patria”, proclamó a niñas, niños y jóvenes del país, presentes en la ceremonia.

Recordó que la Bandera Nacional es más que un símbolo y retrata la narrativa de la historia nacional que hoy refleja tres dimensiones: la raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente de nuestros días, que es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política.

La reforma electoral

“Nosotros queremos una propuesta que tiene que ver con principios que siempre hemos defendido”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de haber retrasado un día la presentación de la reforma electoral.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que “no busca el partido de Estado” y pidió al Partido Verde y al Partido del Trabajo considerar el proyecto.

Indicó que, aunque no se llegue a un consenso con los partidos aliados, de todas formas se presentará y corresponderá al Congreso aprobarla o no.

“Lo que les planteé a los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, los que me postularon, el PT y el Verde, pues es: ‘esta es la propuesta, considérenla’. Entonces dijeron, ‘bueno, vamos a considerar’. Entonces, pues esperamos, y para nosotros ya está la propuesta y eso es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente, porque no se trata de ‘bueno, a ver, quítale aquí, ponle aquí, a ver qué es y que todo quede igual’. ¡Pues no! Entonces, una propuesta que reconoce la diversidad política de México no busca el partido de Estado como andan queriendo decir.

Reunión Morena, PT y PVEM

Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a coordinadores parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

También estuvieron los integrantes de la Comisión Presidencial, entre ellos: Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la comisión; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República.

A su llegada a Palacio Nacional, Ramírez Cuevas declaró que se espera que se llegue a un acuerdo con Partido Verde y Partido del Trabajo, al ser cuestionado sobre en qué se está atorando la propuesta.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que “no actuamos como entes aislados sino en razón de congruencia y a lo que a la población le interesa, si a la población le interesa”, incluso si se trata reducción de gastos y reducción de plurinominales.

Entorno comienza a normalizarse

En otro tema, la mandataria informó que este lunes todavía se registraron siete bloqueos carreteros tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrido el pasado domingo, aunque aseguró que la situación comienza a normalizarse y reiteró que el objetivo de su gobierno es garantizar la paz y la seguridad.

Detalló que los bloqueos fueron atendidos por las autoridades y ya fueron levantados.

Anuncia el programa Jóvenes Transformando México

Además, la mandataria anunció el programa Jóvenes Transformado México para ampliar sus derechos, como parte de la atención a las causas para este grupo de la población.

Sheinbaum Pardo indicó que se busca fortalecer los diversos programas para las juventudes, de los cuales algunos iniciaron en el gobierno anterior.

“¡Dios nos libre!” de “calderonizarnos”: Sheinbaum

Así también, aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno no ha cambiado, luego de que fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en Jalisco por fuerzas federales.

Sheinbaum Pardo rechazó que se vaya a “calderonizar”, ante las críticas de la oposición por el operativo armado contra “El Mencho” y de que se acabaron los abrazos y ahora son los balazos.

Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión privada en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a dos días del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe recordar que el Gobierno de México confirmó que recibió información puntual de agencias estadounidenses que permitió ubicar con precisión al jefe criminal en el municipio de Tapalpa, donde finalmente fue desplegado el operativo el pasado fin de semana.