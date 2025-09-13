“México es hoy uno de los países menos desiguales”

Desde Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la reducción de la desigualdad en el país con la llegada de la Cuarta Transformación, gracias al aumento del salario mínimo, el otorgamiento de Programas para el Bienestar y el rescate de la obra pública.

“Pasamos de ser uno de los países más desiguales del mundo a uno de los países menos desiguales de nuestro continente, se redujo la desigualdad. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se redujo la desigualdad?, y ¿cómo salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos? Que, fíjense, todavía hay muchas personas en pobreza en el país, y por eso trabajamos, para que no haya un solo mexicano o mexicana en la pobreza; pero estamos hoy en el nivel más bajo de la historia del número de personas en pobreza en nuestro país, de toda la historia de México”, expresó ante poblanas y poblanos que se dieron cita en esta nueva forma de rendición de cuentas desde el territorio.

Poder Judicial revisará su presupuesto para 2026

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el jueves se comunicaron del Órgano de Administración Judicial para informarle que harán una revisión del presupuesto del próximo año al Poder Judicial y reducirlo, pues indicó que “no necesitan un aumento para poder cumplir con sus funciones”.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que se busca disminuir el presupuesto al Poder Judicial en 15 mil millones de pesos y que estos sean distribuidos entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura (SC) y otra parte en inversión pública.

La mandataria federal indicó que el objetivo es disminuir el presupuesto que presentó la antigua ministra presidenta de la Corte (SCJN), Norma Piña.

Así también, la Sheinbaum Pardo calificó de falsas las afirmaciones de la agencia Reuters, que señalan un supuesto acuerdo del Ejército mexicano con la CIA para la detención de capos.

La presidenta señaló que sí hay una colaboración informativa entre México y Estados Unidos que ha permitido detectar actos delictivos y dar seguimiento a los generadores de violencia, aunque negó que los agentes de la CIA colaboren en campo con los elementos mexicanos.

Pide a mexicanos en EE. UU. tener “precaución” en festejos

Y luego que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a los mexicanos que viven en Estados Unidos a que en estos festejos patrios deben cuidarse y no arriesgarse, ante las amenazas de detenciones en redadas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que “más que no celebren que tengan precaución.

“(...) ese es la orientación que dio, que tomó la decisión cancillería de orientar”, indicó.

Sheinbaum Pardo mencionó que en los consulados siempre se va a seguir haciendo el Grito de Independencia, “se va a hacer en todos los consulados de México, pero, pues, bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo, pues, que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión”.