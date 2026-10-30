México es una autocracia electoral: Ernesto Zedillo

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, aseguró que el país ya no es una democracia, que lo que existe es una autocracia electoral. Al participar en Madrid en el encuentro “25 años de Letras Libres España. Una conversación entre España y México”, señaló: “Si hacemos una verificación de los atributos que debe tener una democracia, creo que desde nuestro país no los tiene. Obviamente, van a celebrar elecciones porque es una autocracia electoral”.

En la última mesa de análisis, titulada “Europa, América y el destino de la democracia”, el exmandatario mexicano dijo que, desde el poder, el año pasado hicieron un ensayo de elecciones con la elección de un Poder Judicial que calificó de espurio.

“Fue una manipulación total, el ejercicio del clientelismo, la intimidación. Yo dije: ‘esto es un ensayo de lo que viene’. Y sí, vamos a tener elecciones el próximo año, pero son elecciones que ¿quién va a organizar para propósitos prácticos? El gobierno. ¿Quién va a juzgar o determinar si hay controversias?, que las habrá, un tribunal electoral controlado por el gobierno. Habrá un uso de recursos públicos y muy seguramente del crimen organizado para apoyar a los candidatos del partido en el poder, y no habrá instrumentos legales para rechazar eso, porque controlan a los jueces y controlan a los organismos electorales”, afirmó.

Y dijo que en dado caso de que la gente se harte, “que no será el año que entra, y pase lo que en Venezuela, de que a pesar de que la organización de las elecciones era del gobierno, la decisión de los tribunales electorales estaba en el gobierno, la oposición sacó el 80 % de los votos, qué dijo el gobierno, que dijo Maduro, ‘háganle como puedan, yo gané las elecciones’. Y estarán en esa circunstancia. No será el año que entra porque llevan todas las ventajas”.