México está entre los 10 países más felices

Enero 15 del 2026

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México es uno de los 10 países más felices del mundo debido a la Cuarta Transformación.

Al compartir el top 10 de los países más felices del mundo de Infodex, López Beltrán celebró a México en los primeros lugares.

“Hay razones claras: menos pobreza y desigualdad, más empleo, mejores salarios y una mejora palpable en la vida diaria de millones de personas”, dijo.

“Si este rumbo se mantiene, más temprano que tarde, podamos estar entre los cinco o incluso entre los tres países más felices de todo el planeta”, añadió el primogénito de López Obrador.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionó a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por afirmar que México está entre los diez países más felices del mundo y próximamente podría ubicarse en los tres primeros lugares del planeta.

