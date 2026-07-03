México ha enviado 71.2 t de ayuda a Venezuela

El Gobierno de México informó que mantiene el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los sismos registrados, con el despliegue de personal especializado, toneladas de víveres, medicamentos, plantas de energía y el próximo zarpe de un buque de la Secretaría de Marina con más insumos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que, además de los 250 elementos del equipo mexicano de apoyo, se han enviado 71.2 toneladas de ayuda humanitaria.

Explicó que el 2 de julio fueron trasladadas 28 toneladas de insumos, integradas por alimentos no perecederos y medicamentos, en atención a la solicitud realizada por el gobierno venezolano. Con ello, precisó, el total de ayuda enviada asciende a 71.2 toneladas.

Sheinbaum también informó que el 30 de junio fueron enviadas cinco plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja, mientras que el miércoles se trasladaron otras tres plantas de energía de emergencia con sistemas de iluminación.