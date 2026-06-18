El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que “México ha perdido el control de su país” y dijo que “los cárteles dirigen México”.

En el marco de la cumbre del G7, el mandatario estadounidense cargó de nueva cuenta contra su vecino y socio del sur por el tema de las drogas.

En un discurso en el que estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, Trump se refirió a los ataques que EUA ha lanzado contra presuntas narcolanchas en El Caribe y el Pacífico. Dijo que gracias a esas operaciones, el flujo de drogas ha caído 97 %.

“Ahora nos vamos a enfocar en [las drogas que llegan por] tierra”, dijo. “Llegan a través de México”, aseguró al margen de la cumbre, que se realiza en Évian, Francia.

“México ha perdido el control de su país”, señaló. “Los cárteles dirigen México”. Trump, quien ha señalado en distintos momentos que los cárteles mexicanos controlan parte del territorio, se refirió también a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Es una mujer muy buena, pero está muy asustada”, consideró. “Los cárteles de la droga controlan por completo México”, insistió.

Seguirá apuntando a los funcionarios que protegen al CDS

Apenas la semana pasada, la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, elogió la cooperación de México y puso como ejemplo la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. “Nunca habíamos visto eso antes, no de esa manera, o con esa cooperación”, dijo.

Sin embargo, también dijo que Estados Unidos seguirá apuntando a los funcionarios en Sinaloa que, señaló, han protegido al Cártel de Sinaloa, a “Los Chapitos”.

Afirma que EUA estaría mejor si no hubiera acuerdo

Así también, el presidente de Estados Unidos, insistió en que “preferiría que no hubiera acuerdo T-MEC”, aunque se declaró “dispuesto a hacerlo”, en momentos en que el acuerdo comercial con México y Canadá es objeto de revisión, como marcan las reglas, al cumplirse seis años de su entrada en vigor.

“Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo”, declaró Trump a periodistas en el aeropuerto de París, al término de la cumbre del G7.