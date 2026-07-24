Después de una hora y media, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, salió de Palacio Nacional a las 11:31 horas, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el estadounidense salió acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el marco de las rondas de negociación del T-MEC.

A la reunión asistió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; Julio Berdegué, extitular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, entre otros funcionarios.

A la salida del recinto histórico ningún funcionario mexicano ni estadounidense dio declaraciones.

México hizo todo lo humanamente posible

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su conferencia mañanera de este jueves que su gobierno ha realizado “todo lo humanamente posible” para que México enfrente en las mejores condiciones la revisión comercial con Estados Unidos, al tiempo que afirmó que su administración continuará defendiendo los intereses nacionales frente a las decisiones unilaterales de Washington.

Además, explicó que el encuentro con funcionarios estadounidenses permite conocer de manera directa el estado de las conversaciones.

Sheinbaum señaló que la reunión prevista con autoridades estadounidenses formaba parte de un proceso de diálogo que se ha desarrollado durante semanas entre ambos gobiernos.

“Nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos; lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para poder encontrar las mejores condiciones para nuestro país”, expresó.

Rechazo a series que hacen apología del narco

En otro tema y en el marco del concurso México Canta, la presidenta señaló que algunas series de televisión pretenden promover a las juventudes una idea de “éxito” si se integran a un grupo de la delincuencia. Rechazó la incursión de los jóvenes al narcotráfico.

“Pretenden promover hacia los jóvenes una idea de que si te involucras con algún grupo delictivo vas a ser exitoso; vas a tener dinero, mujeres, porque eso es lo que promueven lamentablemente; una vida de lujos, en fin.

“¿Entonces qué pasa en un joven? Convierten en un héroe o en una heroína a un capo de la droga y nosotros estamos en contra de eso porque eso no es vida para los jóvenes, eso es muerte”, declaró.

Señaló que la narrativa “es importantísima” en las juventudes: “trabajamos dosis los días para que eso sea una realidad”.

Niegan asistir como oradora a la ONU

En otro tema, Sheinbaum Pardo indicó que no tiene contemplado asistir como oradora a la Asamblea General de la ONU, ante una supuesta lista que plantea su asistencia.

Dijo que desconoce de dónde salió la información de que supuestamente asistiría a este evento internacional.

“No lo tengo contemplado, no sé por qué salió. No lo tengo contemplado, ni siquiera sé si voy a ir, pero por lo pronto no lo tengo contemplado”, dijo la mandataria.

Esta declaración no aparece en la transmisión de la conferencia, pues la mañanera fue cortada por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), tras la presentación de los avances del concurso “México Canta”.