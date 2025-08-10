México honra a pueblos indígenas y afromexicanos

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó la importancia de que por primera vez en la historia se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho y patrimonio propio.

Recordó que a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 20 mil comunidades recibirán cada año recursos de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Señaló que el Gobierno de México reconoce que son los guardianes de las tradiciones, conservan la cultura y los saberes ancestrales, por ello, con la reforma al artículo 2 de la Constitución, se les reconoce como sujetos de derecho.

“México está de fiesta y celebra a través del FAIS para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque por primera vez se les entregan recursos para la realización de obras de infraestructura social básica, que eligieron en Asambleas en sus comunidades”, destacó.

En su primer año, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) cuenta con 12 mil 374 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura social básica que la población eligió previamente, de manera democrática en Asambleas Comunitarias.

“Las mujeres tesoreras serán quienes se encarguen del manejo de los recursos porque han demostrado a lo largo de los años que son muy responsables de las tareas que se les asigna”, abundó.

Los recursos del Fasipiam se destinan en obras de infraestructura social básica: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura básica educativa, edificios de salud y mejoramiento de vivienda.