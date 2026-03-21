Tanto por la falta de políticas internas como por las condiciones climáticas y el entorno geopolítico, México importa más granos y oleaginosas, afirmó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Indicó que el país salió del top 10 de los principales productores globales agropecuarios, y ahora está en el onceavo sitio, por debajo de Australia. A pesar de que hace dos años estuvo en el noveno lugar.

Agro como prioridad

“El campo debe ser prioridad genuina no como discurso o ideología, sino como estrategia económica, social y de seguridad nacional”, dijo el director general de GCMA, Juan Carlos Anaya.

Durante la presentación de Perspectivas Agroalimentarias 2026, que coincide con el 30 aniversario del grupo consultor, afirmó que “en la salud del sector agropecuario tenemos dos sectores que están en buena salud: los sectores hortofrutícola y pecuario, y hay dos que están en enfermedad: granos y oleaginosas y el agroindustrial”.

Refirió que por una parte, se observa alta rentabilidad en el sector hortofrutícola, por ejemplo, por cada hectárea sembrada de jitomate se producen 60 a 70 toneladas, pero en maíz hace 20 años se produjeron 1.8 toneladas por hectárea y a la fecha solamente subió a tres toneladas.

De acuerdo con Anaya, llama la atención que donde más recursos públicos se destinan es en granos y oleaginosas, pero “no estamos viendo los resultados que aumenten la productividad”, explicó el director general de GCMA.

Añadió que ven “con preocupación que hoy en el estado de Sinaloa por falta de incentivos se dejaron de sembrar 100 mil hectáreas, porque no es rentable y provocó un millón de toneladas menos y en Tamaulipas es la catástrofe, 400 mil hectáreas que se dejaron de sembrar y es triste que no sea rentable”.