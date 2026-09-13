México impulsa obras y 22 proyectos de cooperación

El embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza, habló de la infraestructura que México ejecuta en esta nación centroamericana y de las acciones que se realizan en los ámbitos económico, educativo, cultural y social.

Ambas naciones buscan potenciar el comercio, las inversiones y el desarrollo de cadenas productivas regionales entre empresarios mexicanos y salvadoreños, porque el crecimiento económico debe traducirse en bienestar concreto para la ciudadanía, promoviendo una Centroamérica más integrada, productiva y próspera.

Por ello, exhortó a seguir consolidando los lazos diplomáticos, comerciales y de amistad entre México y El Salvador de cara al futuro. “México vislumbra una nueva era de oportunidades y desarrollo compartido con El Salvador”, aseveró.

En la ceremonia de conmemoración del CCXVI Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos, el diplomático habló del profundo vínculo histórico entre ambas naciones, así como de las luchas por la emancipación en México y Centroamérica, que comparten una misma aspiración de libertad, justicia e integración regional.