México logra condición preferencial ante aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero, gracias a que su administración mantiene con el gobierno del presidente Donald Trump una relación de respeto, coordinación y colaboración que permite que nuestro país tenga una condición preferencial frente a otras naciones, por lo que continuará el diálogo entre ambos países.

“Hoy es muy importante decir que México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial frente a otros países”, aseguró en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Resaltó que esta buena relación permitió que México no sea parte de los aranceles adicionales anunciados el día miércoles 2 de abril por el presidente Donald Trump, lo que destacó también como resultado de que no hay división entre pueblo y gobierno.

“En el caso de México, no hay aranceles adicionales —tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá sea en algunas especificaciones— y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto: respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos, y a la soberanía nacional, y eso ha permitido que México no tenga aranceles adicionales.

“Y tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo: hay mucho pueblo en México; esa es la fuerza en nuestro país, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno”, destacó.

Continuará colaboración

En este sentido, señaló que el Gobierno de México continuará la colaboración y coordinación con Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad y de migración, en el marco del respeto a las soberanías de ambas naciones.

“Nos corresponde impulsar el desarrollo económico del país, mantener una relación de respeto con todos los países del mundo. Y en esta condición hemos logrado este trato preferencial con el gobierno de Estados Unidos, ese ha sido un trato respetuoso y de comunicación y diálogo permanente, permanente, es lo que hemos puesto siempre sobre la mesa”, aseguró.

Estrategia de Sheinbaum funcionó: SE

Por lo anterior, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), declaró que se entró a un “nuevo sistema comercial”, después de que Donald Trump anunció este miércoles 2 de abril, aranceles recíprocos para todos los países del mundo y que fueron librados por México y Canadá; destacó que “el Tratado se mantiene”.

En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Ebrard aseguró que la estrategia de la mandataria “está funcionando porque tenemos “un trato preferencial”. México permanecerá exento, subrayó.

Con ayuda de un mapa en el Salón de Tesorería, Ebrard expuso que el único caso que no se aplicaron tarifas es el que tiene que ver con el T-MEC: “El reto es que en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta fue que México tiene que lograr un trato preferencial; quiere decir que tengas mejores condiciones para competir (...).

“Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar: esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas”, mencionó el secretario de Economía.

¿Qué sigue?

El titular de la SE señaló que se trabajará en los 40 días próximos para lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz, lo mismo para acero y aluminio.

“Tenemos por delante lograr mejores condiciones con las tarifas globales, aplicadas a todos los países del mundo”, declaró.

“Lo que sigue es iniciar la revisión prevista para el Tratado”, dijo.

¿Qué porcentaje de las exportaciones están fuera?, se le preguntó.

“El punto base, cuando se inicia toda esta discusión, es que bajo nación más favorecida, más o menos estaba a la mitad y Tratado de Libre Comercio estaba a la mitad. Hoy en día debemos estar, más o menos, cerca de 85 %, quizá un poco más, pero eso lo voy a poder confirmar en detalle y con precisión unas semanas más”, mencionó.