México luchó mucho por la soberanía: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que su gobierno siempre trabajará por el bienestar del pueblo de México, por ello informó que en Coahuila 884 mil 942 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar con inversión social de 19 mil 223 millones de pesos (mdp).

“Siempre vamos a trabajar por el bienestar del pueblo de México y a defender esos principios de los que les hablaba al inicio de la conversación. México luchó mucho, el pueblo de México luchó mucho por su independencia, por la soberanía, por la justicia social, por la libertad y por la democracia. Esos son nuestros principios, es el principio por el cual ha luchado siempre nuestro pueblo. Así que en el mes de la patria siempre vamos a decir: México es un país libre, independiente y soberano. Y eso nos une a todas y todos los mexicanos”, informó desde el Auditorio Parque las Maravillas en Saltillo, Coahuila.

Recorrido

En su recorrido Honestidad y Resultados, la jefa del Poder Ejecutivo detalló que los derechohabientes de los programas para el Bienestar en Coahuila se distribuyen de la siguiente manera: 326 mil 570 de la Pensión para Adultos Mayores, 28 mil de la Pensión para Personas con Discapacidad, 6 mil 700 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 86 mil 82 de la beca Benito Juárez, 10 mil 569 de Producción para el Bienestar, 8 mil 565 de Fertilizantes Gratuitos, 89 mil familias con Leche para el Bienestar, 808 escuelas de Educación Básica y 181 de Media Superior de La Escuela es Nuestra; así como de los nuevos programas: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina para secundaria y en su modalidad para uniformes y útiles en beneficio de estudiantes de primaria.

En cuanto a obras, destacó el avance en la construcción del Tren Ciudad de México-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo; la ampliación de la carretera 57 que va de Monclova a Saltillo; un puente en Piedras Negras; la conservación de la Red Federal de Carreteras; una nueva conexión urbana en Saltillo-Ramos Arizpe; la tecnificación del riego de la región Lagunera; la ampliación del programa Agua Saludable para la Laguna.

Somos un gobierno para el pueblo

En Monterrey, Nuevo León, Sheinbaum Pardo recordó que seguirá trabajando junto a los mexicanos, ya que la esencia de su gobierno es velar por el pueblo y para el pueblo; ejemplo de ello, informó, es que más de un millón y medio de habitantes de la entidad reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

“Vamos a seguir trabajando juntos, no hay divorcio entre pueblo y gobierno, nunca. Somos un gobierno del pueblo, que gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México. Esa es la esencia del Gobierno de México. ¡Que viva Nuevo León! ¡Que viva México!”, afirmó desde la Explanada de los Héroes.

Como parte del recorrido Honestidad y Resultados, señaló que los programas para el Bienestar son amor convertido en política pública, lo cual va acompañado de la generación de empleo a través de la obra pública, el incremento en términos reales del 154 por ciento en el salario mínimo e inversiones para impulsar el desarrollo del país, bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Detalló que los beneficiarios de los programas para el Bienestar en Nuevo León se distribuyeron de la siguiente manera: 583 mil de la Pensión para Adultos Mayores, 49 mil 415 de la Pensión para Personas con Discapacidad, 6 mil 428 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 140 mil 421 de la beca Benito Juárez, 11 mil 495 con Producción para el Bienestar, 9 mil 723 con Fertilizantes Gratuitos, casi 80 mil familias con Leche para Bienestar, 845 escuelas de Educación Básica y 80 de Educación Media Superior con La Escuela es Nuestra; además de las y los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina para secundaria y su modalidad para uniformes y útiles en estudiantes de primaria.

Se busca buena relación con EE. UU.

En el marco del mes patrio, la presidenta de México reiteró que el país aspira a tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, encabezados por Donald Trump, pero sin subordinación.

Durante su rendición de cuentas en Monterrey por su segundo informe de gobierno, a la mandataria federal no la acompañó en el templete el gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien únicamente la recibió.

“Aquí que estamos en la frontera, en un país que tiene frontera con Estados Unidos, es muy importante recordar que ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos (...). Y también en el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y es a lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí: cooperación siempre, subordinación nunca, esa es la esencia de las y los mexicanos, y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora que es el mes de la patria”, expresó.