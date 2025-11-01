México necesita a sus socios comerciales

En tiempos de incertidumbre, para el gobierno mexicano es necesario fortalecer el multilateralismo, trabajar con los socios comerciales y con el sector privado, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Afirmó que México registra un incremento de inversiones, pero “necesitamos fortalecer nuestras actividades multilaterales y trabajar con nuestros socios comerciales en inversión nearshoring, manufactura avanzada y otros ámbitos. Sabemos que necesitamos del sector privado”.

El funcionario mexicano agregó que trabajan “arduamente en este sentido, en numerosas iniciativas, fomentando la adopción de tecnologías digitales, infraestructura inteligente y soluciones de energía verde”.

Durante su participación en la reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Corea del Sur, dijo que “estamos atravesando un período de profunda transformación global. Este tipo de cambios implica incertidumbres, pero también oportunidades”.