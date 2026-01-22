México necesita una ley incluyente: Marko Cortés

El senador Marko Cortés Mendoza aseguró que México necesita una reforma laboral que dé certidumbre a la inversión, que no excluya ni discrimine y esté a la altura de la realidad migratoria que vivimos.

En el marco del foro “Trabajo sin Fronteras: una Reforma Laboral para la Inclusión y la Igualdad”, sostuvo que no se trata solamente de un tema legislativo, sino de una responsabilidad ética y social que debe responder a los desafíos que enfrentamos en la actualidad, ya que en México la movilidad humana es una constante.

Cortés Mendoza, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales en el Senado, subrayó que México es origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, “y esta realidad nos impone enormes retos, pero también una profunda responsabilidad: garantizar que la migración se atienda con un enfoque humanitario”.

Migración

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la migración y el trabajo digno están estrechamente ligados y no puede haber integración sin empleo formal, ni empleo digno sin respeto a los derechos laborales.

Ante representantes de organismos internacionales como Dana Graber Ladek, jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones y Joselin Barja Coria, Asociada Principal de Soluciones Duraderas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Marko Cortés garantizó que en Acción Nacional hay disposición para trabajar por una reforma laboral que promueva el bien común, que cierre brechas de desigualdad, proteja derechos y genere condiciones de desarrollo humano y económico sostenibles.