México no es el basurero de SpaceX: Conibio Global

Bajo la consigna “México no es el basurero de Space X”, la asociación de conservación ambiental Conibio Global realizó una serie de protestas pacíficas en Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, para posicionarse en contra de los desechos espaciales que la empresa tecnológica propiedad del magnate Elon Musk ha dejado en aguas nacionales.

Elías Ibarra Rodríguez, integrante de esta ONG, denunció vía redes sociales que la corporación aeroespacial estadounidense ha explotado ya tres propulsores en Playa Bagdad, área donde Conibio Global realiza actividades de conservación de tortugas marinas y delfines.

Propulsor

“Nuestro objetivo, al estar aquí, es evitar que el propulsor sea explotado en México. Al haber vidas humanas, eso hace que la empresa dirija el propulsor a otras partes. Estaremos pendientes para documentar todo”, explicó el activista durante la sexta manifestación contra Space X, ocurrida hace dos días desde altamar.

De acuerdo con la organización medioambiental, actualmente hay más de 40 kilómetros de basura espacial en playas mexicanas y tres propulsores sumergidos en aguas nacionales, los cuales presuntamente podrían ser radioactivos.

Por este motivo, Ibarra hizo un llamado a que autoridades ambientales y otras dependencias del gobierno federal intervengan:

“Hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum; a la secretaria Alicia Bárcena, de la Semarnat; a la procuradora Mariana Boy, de la Profepa; Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Agencia de Transformación Digital, que nos ayuden”, pidió el activista digital, extendiendo una pancarta en donde puede leerse la leyenda “¡Alto a la contaminación del Golfo de México!”.

El llamado de los activistas ambientales causó ruido en indignación a través de redes sociales. En plataformas como Instagram y TikTok, los videos han acumulado millones de visualizaciones y comentarios en contra del impacto ambiental que la empresa de Musk ha generado en aguas mexicanas.

Semarnat responde a denuncia

El sábado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos NaturaleS (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, garantizó que ya se trabaja en este tema y que la Profepa se encuentra en el lugar.

“Necesitamos que SRE regule estos incidentes en la frontera”, señaló Bárcena en su cuenta de X ante este caso. Sin embargo, no presentó mayores detalles.

Cabe destacar que, pese a las protestas, el propulsor de Space X fue explotado en territorio mexicano, según lo reportado por Conibio Global y Elías Ibarra, quien lamentó que a la brevedad se espera “que la basura espacial llegue a nuestras playas”.