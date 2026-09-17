México no se doblega ni se arrodilla ni se vende: CSP

En el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia, la Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie, ya que es una nación que no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende.

“Es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanos honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida, porque aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador, tampoco se explica sin su lucha constante por la soberanía y la independencia, porque en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, nació algo que ha acompañado a nuestro pueblo durante más de dos siglos: la convicción de que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días”.

“El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México, significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende. ¡Que viva la Independencia! ¡Que viva la soberanía! ¡Que por siempre viva México!”, puntualizó desde el zócalo capitalino.

Participación

Como parte del Desfile Cívico Militar, 15 paracaidistas: 10 hombres y cinco mujeres, realizaron el salto libre acrobático Guerreros Águila desde un helicóptero MI-17 de la Guardia Nacional, además fue proyectado el video Historia del Desfile Militar conmemorativo de la Independencia de México. También participaron los contingentes Justicia y Paz bajo el mando del comandante de la Guardia Nacional y conformado por la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI); Centinelas de la Nación, integrado por las fuerzas de combate del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional; Crisol de Patriotas, que representó a la Universidad de Defensa Nacional; Desarrollo Nacional, conformado por el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles; Fraternidad Solidaria, cuyos miembros son parte del Agrupamiento y Batallón de Atención a Emergencias dedicado a la aplicación del Plan DN-III-E y de ayuda humanitaria, así como Raíces de Honor, que rindió honor a las tradiciones ecuestres de México.

El subsecretario de la Defensa Nacional y general de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López, comandante de la columna del desfile militar, rindió el parte de novedades correspondiente a la Presidenta de México.

“Le informo que desfilaron ante el pueblo de México 21 banderas de guerra, 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, 404 soldados del Servicio Militar Nacional, 99 charros, 38 niños, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, seis aeronaves de la Guardia Nacional, ocho aeronaves de la Armada de México, 50 drones, 16 embarcaciones, 408 caballos, 142 canes, 26 águilas. Sin novedad”, finalizó.