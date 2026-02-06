México no se doblega, no se arrodilla y no se rinde

Desde Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que con la Cuarta Transformación se recuperó la esencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y aseguró que el país no regresará al régimen de corrupción, de privilegios ni a ser colonia de nadie, reafirmando con fuerza que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.

“Por ello, hoy, 5 de febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado, en mucho, su esencia. México es el resultado de sus transformaciones, y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida”, dijo.

“Porque, aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México. Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello, afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: ¡México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende! ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, resaltó en el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en el Teatro de la República.

Nació de la lucha de su pueblo

Recordó que México nació de la lucha de su pueblo, por ello con la transformación, de septiembre de 2024 a diciembre 2025, se han realizado 22 reformas constitucionales y 50 reformas secundarias que fortalecen los principios de independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad, entre ellas la reforma al Poder Judicial; la que creó e incorporó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; las que recuperaron a Pemex y a CFE como empresas públicas estratégicas del pueblo de México; la que permite al Estado proveer servicios de internet; las que están a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres; la que garantiza la recuperación del ferrocarril público; las que reconocen a los programas de Bienestar como derechos constitucionales y el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna; las de protección y bienestar animal; las que sustituyen organismos autónomos por verdaderos órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones; la que robustece la inteligencia para la seguridad pública; la que protege a los maíces nativos y defiende la soberanía alimentaria y prohíbe la siembra del maíz transgénico; las que están en contra del nepotismo y la reelección inmediata en puestos de elección popular; a la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y recurso natural de la nación; así como las reformas a los artículos 19 y 40, que fortalecen la soberanía nacional. Además, señaló que en las próximas semanas se aprobará la semana de 40 horas para su implementación de manera gradual.

Hoy tres mujeres estén al frente de los tres poderes de la Unión

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que hoy tres mujeres estén al frente de los tres poderes de la Unión, lo cual es producto de la evolución constitucional de la Carta Magna.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, resaltó que en 2018, los mexicanos decidieron recuperar el sentido social de la Constitución de 1917 e instaurar un estado constitucional de bienestar, así como un congreso constituyente que ha aprobado reformas constitucionales que fortalecen la justicia, la igualdad y la prosperidad compartida.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que hoy la Constitución abraza a los pueblos originarios y afromexicanos, recuperando su vocación democrática, su sentido social y el reconocimiento de la pluriculturalidad. Puntualizó que el Poder Judicial vive ahora una etapa de reconciliación y esperanza, producto de la reforma.

Acompañaron a la jefa del Ejecutivo federal, las 32 gobernadoras y gobernadores, así como los miembros del gabinete legal y ampliado.