México ofrece todo su apoyo a Colombia

Ante el devastador sismo de magnitud 7.4 que sacudió este lunes a Colombia y que hasta el momento deja un saldo preliminar de 111 personas fallecidas y 87 heridas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México permanece atento a la situación y está dispuesto a brindar todo el apoyo que requiera el pueblo colombiano.

Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que el Gobierno de México mantiene comunicación y seguimiento permanente a través de la embajada de México en Colombia, así como con el embajador de Colombia en México, ante la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y afectadas, y dejó claro que México está preparado para acompañar al pueblo colombiano frente a la emergencia.

“Y por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó.

Ante la dimensión de la tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México mantiene una vigilancia cercana de la situación mediante sus canales diplomáticos.

La prioridad, explicó, es conocer con precisión las necesidades que enfrenta Colombia para, en caso de ser requerido, brindar el respaldo correspondiente.

Discusión sobre regulación de redes

En otro tema, la presidenta puntualizó que es indispensable continuar la discusión sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales —cuya propuesta se presentará el siguiente ciclo escolar— con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes conozcan cómo su uso excesivo impacta en su aprendizaje y comportamiento.

“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la presidenta o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben de saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos”.

Seguridad permanente a productores de aguacate

Así también, la mandataria federal garantizó la seguridad a inspectores, productores y empacadores de aguacate de Michoacán, mexicanos y estadounidenses, luego de que Estados Unidos reanudó el sábado parcialmente la exportación.

Dijo que tras las “amenaza” contra personal estadounidense en la entidad, y tras reunirse con la embajada de Estados Unidos, se mantiene de manera permanente una mesa para garantizar la exportación del aguacate.

Atañe a INE regular IA en campañas

Por otra parte, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE) analizar la regulación de inteligencia artificial (IA) durante las próximas campañas electorales en México.

Explicó que “le correspondería al INE esencialmente hacer lineamientos generales, porque es la institución encargada de eso. No sé si lo harán o no lo harán, pero en todo caso les correspondería a ellos”.