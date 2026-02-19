México participará como observador en Junta de Paz

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró la participación de México como observador en la Junta de Paz para Medio Oriente, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se debe reconocer a Palestina.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, agradeció al gobierno de Estados Unidos por la invitación para participar como miembro fundador de esta Junta de Paz para Gaza.

Explicó que México no participará como Estado miembro de esta iniciativa “en atención al marco jurídico nacional en materia de tratados y a los principios constitucionales de política exterior”. Además, reconoció el esfuerzo por establecer un mecanismo que busca una paz duradera.

El Gobierno de México también refrendó su posición respecto a la solución de dos Estados, la cual requiere que Israel y Palestina participen en cualquier iniciativa para la solución del conflicto.

“En concordancia con la vocación pacifista y su compromiso con el diálogo multilateral, México participará como Estado observador para acompañar este y todos los procesos que conduzcan a una paz duradera”, dijo la Cancillería.

Apuntó que la modalidad de Estado observador no implica participar en las decisiones de la Junta ni asumir compromisos vinculantes, “pero permitirá contribuir a los esfuerzos en favor de la paz en dicha región, de manera complementaria a los esfuerzos en el marco de Naciones Unidas”.

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que nuestro país participará como observador en la convocatoria del presidente Donald Trump para crear esta Junta por la Paz.

La mandataria federal dijo que la comunicación enviada al gobierno de Estados Unidos celebra que se busquen nuevos espacios para buscar la paz, pero México reconoce formalmente a Palestina como un Estado.