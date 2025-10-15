México peleará para que Estados Unidos reduzca arancel

El gobierno mexicano “peleará” para que en lo que resta de octubre se logre un acuerdo con Estados Unidos para que se bajen los aranceles por fentanilo, migración e inseguridad de 25 a 12 % como se publicó en el documento estadounidense, dijo el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez.

En entrevista al término de su participación en “El día de los industriales”, el funcionario federal recordó que en la Orden Ejecutiva y lo publicado en el Federal Register decía que si México cumplía con el combate al fentanilo, medidas de seguridad y freno a la migración se le bajarían los aranceles de 25 a 12 %.

Mientras que, en lo relacionado con los aranceles por seguridad nacional que impuso Estados Unidos a los automóviles, acero, aluminio y cobre también esperan una reducción para que los productos mexicanos sean competitivos.

Gutiérrez comentó que en relación “con la sección 232 que está relacionado con muchos sectores de nuestra economía y particularmente con los sectores más estratégicos de la economía mexicana, pues seguiremos dando la pelea”.

Explicó que “es un objetivo fundamental del gobierno mexicano poder lograr en las próximas semanas la reducción a lo que ya está establecido en la IEPA (aranceles de 25 % por fentanilo, seguridad y migración), que es el 12 %.

“Esa reducción la estamos viendo tanto con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, como con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo vamos a ver con quien podamos verlo de manera que a México le reduzcan ese arancel del 25 al 12 %”.