México pide a EUA cooperación sin subordinación

El canciller Roberto Velasco sostuvo este miércoles un encuentro con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Tras su gira por Corea, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abordó en Washington diversos temas de la agenda bilateral con Rubio.

El Departamento de Estado comunicó que Marco Rubio se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México “para impulsar la cooperación en prioridades regionales comunes”.

“El secretario Rubio hizo un llamado a tomar medidas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, desmantelar las organizaciones terroristas y los cárteles extranjeros indicó el Departamento de Estado.

La última vez que el titular de la SRE y el secretario del Departamento de Estado se reunieron fue el 19 de julio pasado, durante la final de la Copa de Futbol en Nueva Jersey.

Por su lado, la SRE informó que ambos destacaron “los importantes avances en materia de seguridad, que son los más importantes de toda la región, particularmente en el combate al tráfico de drogas y de armas y a la delincuencia organizada transnacional”.

Añadió que el secretario Velasco reiteró la importancia de continuar el trabajo con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

También abordaron los avances alcanzados en materia de migración irregular y dieron continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante los procesos migratorios.

SRE no reporta mexicanos afectados en Nepal

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que no se reportan hasta la mañana de este miércoles 26 de agosto personas mexicanas afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, indicó que da seguimiento a estos hechos registrados en la frontera con China y se mantiene atenta a la situación de las y los connacionales a quienes pidió atender las indicaciones de las autoridades locales.

“Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de esta tragedia. La Cancillería, a través de la embajada de México en India, permanece atenta de las y los connacionales en el área. Al momento, no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas”, indicó.