México pierde apelación en EE.UU.

La Corte de Apelación de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Colombia reiteró que el gobierno mexicano deberá de pagarle a la empresa Lion Mexico Consolidated 47 millones de dólares en compensación porque incumplió con el compromiso de proteger las inversiones en proyectos inmobiliarios de dicha firma.

El documento que contiene el fallo de la apelación confirma la decisión que se dio en septiembre de 2021 en el que los panelistas consideran que sí debe haber una indemnización para la firma canadiense; sin embargo, el monto se ajustó porque originalmente el demandante pidió 220 millones de dólares.