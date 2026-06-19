México pierde terreno en competitividad global

México cayó siete lugares en la clasificación del Índice de Competitividad Mundial 2026 al bajar del sitio 55 al 62 de una lista de 70 países, de acuerdo con el reporte anual del Institute for Management Development (IMD) con sede en Suiza.

La economía mexicana quedó detrás de países latinoamericanos como Chile en el lugar 43, Argentina en el 58, Colombia en el 59 y Perú en el 60. Solo quedó en mejor lugar que Brasil en el 65 y que Venezuela en el 70.

Asimismo, quedó lejos de países como China, que logró ubicarse en el lugar 12 y de la India en el 44.

El Centro para la Competitividad del IMD dio a conocer el documento Folleto de Competitividad Mundial 2026, en el que explicó que México obtuvo 42.85 puntos de 100, lo que lo situó en el lugar 62.

Primer lugar: Singapur

Singapur fue país que logró obtener 100 puntos, lo que le permitió quedar en el primer lugar del indicador del IMD. En el segundo sitio estuvo Hong Kong, en el tercero Suiza; le sigue Taiwán, después Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Estados Unidos.

El Centro de Competitividad mide cuatro factores: Desempeño económico, Eficiencia gubernamental, Eficiencia de negocios e Infraestructura, los cuales se dividen en cinco subfactores, en los que se evalúan 20 aspectos para sumar 341 criterios.

Las evaluaciones para México dejan al país con la mejor calificación en Desempeño económico, al ubicarlo en el sitio 41, en el 57 en Eficiencia de negocios, mientras que los peores lugares, al colocarse en los últimos 10 sitios, los obtuvo en Infraestructura, lugar 64 y en Eficiencia Gubernamental en el 67.