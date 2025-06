México rechaza decisión de Corte de Estados Unidos

México rechazó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos por bloquear una demanda de 10 mil millones de dólares que nuestro país presentó contra los principales fabricantes estadounidenses de armas de fuego, acusándolas de fomentar la violencia de los cárteles.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que con esta decisión, la Suprema Corte revoca lo que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión.

Añadió que México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país.

Apuntó que la Suprema Corte estadounidense sostuvo este jueves que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) da inmunidad y protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal.

Explicó que el argumento central, publicado en su sitio web oficial, fue que no se probó que las empresas “ayudaran y facilitaran” (aiding and abetting) al tráfico ilícito de armas. “Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo argumento esgrimido por los abogados que nos representan que es el de la proximidad del daño (proximate cause)”.

Esta demanda fue presentada por México en agosto de 2021 ante un juez de Distrito de Boston, Massachussets.

En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que “los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México”.

Se explicó que la decisión de la Suprema Corte de este 5 de junio no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas.