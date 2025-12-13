﻿﻿
México registra primer caso de “super gripa”

Diciembre 13 del 2025
El viernes, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en México; sin embargo, “no representa un motivo de alarma para la población”, informó la Secretaría de Salud.

Se trata de una mutación del virus que se ha denominado “super gripa”, y aunque no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las temporadas dominadas por el subtipo A (H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores.

“El paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”, detalló la dependencia federal a través de un comunicado.

Especificó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública.

