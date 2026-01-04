México reprueba acciones militares de Estados Unidos

El Gobierno de México condenó y rechazó de manera enérgica las acciones militares realizadas de forma unilateral en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de Venezuela.

Lo anterior al considerar que dichas operaciones constituyen una violación al Artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de un posicionamiento oficial, México subrayó que, en apego a sus principios de política exterior y a su histórica vocación pacifista, hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos establecidos en la Carta de la ONU, y a poner fin a cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

El gobierno mexicano recordó que América Latina y el Caribe han sido declarados una zona de paz, sustentada en el respeto mutuo entre los Estados, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso o la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar representa un grave riesgo para la estabilidad regional.

En este contexto, México reiteró de manera enfática que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias entre las naciones, y reafirmó su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y a evitar una confrontación mayor.

Asimismo, instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar de inmediato para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo entre las partes involucradas y generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país, con el fin de brindarles la asistencia necesaria.

También recomendó a la comunidad mexicana permanecer atenta a la información que se genere en las próximas horas y utilizar los canales de contacto de emergencia de la representación diplomática en Caracas.