México requiere de sus Fuerzas Armadas: Trevilla

En la ceremonia del 113 Aniversario del Día del Ejército, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este ejército que surgió para defender a la patria, asegurar la permanencia de las instituciones y sostener con lealtad inquebrantable a la República.

“Conservemos y preservemos siempre estos postulados, recordemos con orgullo nuestro pasado, afrontemos con firmeza nuestro presente para encarar con determinación nuestro futuro. Hagámoslo por las familias mexicanas, por la sociedad y todo lo que representa nuestro querido y amado México”, aseveró ante la presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete.

En las instalaciones de la Dirección General de Industria Militar, ubicada en Oriental, Puebla, el secretario de la Defensa destacó que el gen revolucionario y la esencia profundamente social del Ejército son los cimientos que hoy les permiten mantener un vínculo permanente con la sociedad.