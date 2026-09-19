México resuelve sus problemas, asegura CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que en México “sí tenemos problemas”, pero son los mexicanos y las mexicanas quienes deben resolverlos, ningún país extranjero.

Durante su rendición de cuentas en Guanajuato por su Segundo Informe de Gobierno, y en el marco de la conmemoración de la Independencia de México, Sheinbaum Pardo llamó a seguir en defensa de la soberanía.

Al referirse a Los Sentimientos de la Nación, recalcó que “nadie decide por los mexicanos, que en México el pueblo de manda. Ningún país extranjero manda, nadie decide por nosotros, solo el pueblo.

«Y a la fecha, el pueblo de México sigue diciendo: ‘¡Qué viva la Independencia y la soberanía nacional!’. ¡Nadie decide por nosotros, nadie, eso hay que recordarlo siempre!”, sostuvo.

“Se ha derramado mucha sangre, ha habido muchos mártires para que México sea México, y ahí hay unidad de las y los mexicanos. México lo deciden las y los mexicanos, nadie más decide por nosotros”, expresó.

“¿Que tenemos problemas? Sí tenemos problemas, nadie dice que no, todos los países tienen problemas, todos. Pero aquí los problemas los resolvemos las y los mexicanos, eso se llama independencia y soberanía nacional”, sostuvo.

“Va avanzando bien” la posibilidad de un acuerdo comercial

En otro tema, la mandataria federal informó que avanza la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, luego de sostener el miércoles una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Vamos avanzando en los temas comerciales. No podemos dar todavía una solución o una información o un anuncio ya formal. Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos y fue muy buena la llamada”.

No hay libertad si no hay bienestar: Sheinbaum

Además, afirmó Claudia Sheinbaum, que no puede haber libertad sin bienestar para el pueblo de México; por ello, en la entidad 1.8 millones de guanajuatenses reciben alguno de los Programas para el Bienestar a través de una inversión de 39 mil 212 millones de pesos (mdp).

“Independencia, soberanía, libertad, democracia, también llevan una palabra a un lado, esa palabra es ‘bienestar’. No puede haber libertad si no hay bienestar en el pueblo de México, todos tenemos derecho, todos los mexicanos, a la educación gratuita, desde primaria hasta la universidad y que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones, a eso tiene derecho el pueblo de México”, informó desde el Ecoforum de Celaya, Guanajuato.

Durante su recorrido Honestidad y Resultados, la jefa del Ejecutivo Federal detalló que en Guanajuato 660 mil 346 personas de más de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, 66 mil 185 la Pensión para Personas con Discapacidad, 13 mil de Jóvenes Construyendo el Futuro, 194 mil 363 la beca Benito Juárez en preparatoria, 260 mil 987 la beca Rita Cetina en secundaria y 362 mil 933 en su modalidad de uniformes y útiles para primaria.

Además, la presidenta de la República destacó que en Guanajuato la excelente coordinación con el Gobierno del Estado en materia de seguridad ha logrado una reducción del 75 por ciento en el promedio de homicidios dolosos, al pasar de 12.7 en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026.

Inaugura Centro de Excelencia en Partería en Guanajuato

Y a través de un enlace, la mandataria inauguró el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar en San Miguel de Allende, Guanajuato, un espacio que incorpora los saberes tradicionales de las parteras a un modelo único de atención integral para las mujeres embarazadas de la región.

Claudia descarta reunión privada con Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que mañana será recibida por la gobernadora Maru Campos Galván, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, sin embargo, por cuestiones de agenda, no sostendrá reuniones privadas con la mandataria estatal, por lo que Rosa Icela Rodríguez la recibirá en la Ciudad de México para atender sus peticiones.

“Yo la verdad voy al evento y de ahí me voy a Baja California. Entonces le pedí a la secretaria de Gobernación que hablara con la gobernadora, habló con la gobernadora y van a tener varias reuniones sobre los temas que está solicitando a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, para ver los temas que ella está planteando”, puntualizó la presidenta.