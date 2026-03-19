México rompió récords turísticos en enero: Sectur

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México registró un incremento en los principales indicadores turísticos durante enero de 2026, con incrementos en visitantes internacionales, derrama económica y movilidad aérea, además de un crecimiento destacado del mercado chino.

Detalló que se recibió 8.84 millones de visitantes internacionales que no pernoctaron en el país, lo que representa un aumento de 10 % respecto a enero de 2025.

Asimismo, se alcanzó un máximo histórico de 4.29 millones de turistas internacionales, cifra 8.6 % superior al mismo periodo del año anterior.

En materia económica, la derrama turística superó los tres mil 400 millones de dólares (mdd), con un incremento cercano al cuatro por ciento anual.

Uno de los datos más relevantes, destacó, fue el crecimiento del turismo proveniente de China, que registró un aumento histórico de 15.7 % en enero.

Otros mercados emisores también mostraron avances, como Colombia (12 %), Canadá (9.7 %), España (7 %) y Argentina (8 %), mientras que el turismo estadounidense se mantuvo estable.

La titular de Turismo añadió que el segmento de cruceros también reportó resultados positivos, con la llegada de 1.28 millones de pasajeros, 10.6 % más que en enero de 2025, quienes generaron una derrama económica superior a los 111 millones de dólares (mdd), impulsada por la compra de artesanías y paquetes turísticos que incluyen comunidades y Pueblos Mágicos.

La secretaria afirmó que 2026 será “un año histórico para el turismo en México”, impulsado por eventos internacionales y la próxima Copa Mundial de Futbol, que colocarán al país en el centro de la atención global.